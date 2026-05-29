Ciné Belle Etoile Partir un jour Le Bastit
Ciné Belle Etoile Partir un jour Le Bastit lundi 20 juillet 2026.
Le Bastit
Ciné Belle Etoile Partir un jour
place de l’église Le Bastit Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 19:00:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
Visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire à 19h
Visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire à 19h. Début de la projection à la tombée de la nuit. Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…
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place de l’église Le Bastit 46500 Lot Occitanie +33 6 74 41 18 38
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English :
Visit proposed by the Pays d?Art et d?Histoire at 7 p.m
L’événement Ciné Belle Etoile Partir un jour Le Bastit a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne