Le Bastit

Ciné Belle Etoile Partir un jour

place de l’église Le Bastit Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 19:00:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

Visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire à 19h

Visite proposée par le Pays d’Art et d’Histoire à 19h. Début de la projection à la tombée de la nuit. Alors que Cécile s’apprête à réaliser son rêve, ouvrir son propre restaurant gastronomique, elle recroise son amour de jeunesse. Ses souvenirs ressurgissent et ses certitudes vacillent…

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place de l’église Le Bastit 46500 Lot Occitanie +33 6 74 41 18 38

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English :

Visit proposed by the Pays d?Art et d?Histoire at 7 p.m

L’événement Ciné Belle Etoile Partir un jour Le Bastit a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Vallée de la Dordogne