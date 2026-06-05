La Ferté Macé

Ciné british the criminals

cinéma La Ferté Macé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Le British Cinema vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance en version originale sous-titrée, l’occasion parfaite de plonger dans l’univers du cinéma britannique et de savourer toute la richesse de la langue anglaise. .

cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97

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English : Ciné british the criminals

L’événement Ciné british the criminals La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-28 par Flers agglo