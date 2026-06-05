Ciné british the criminals La Ferté Macé
Ciné british the criminals La Ferté Macé jeudi 18 juin 2026.
La Ferté Macé
Ciné british the criminals
cinéma La Ferté Macé Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Le British Cinema vous donne rendez-vous pour une nouvelle séance en version originale sous-titrée, l’occasion parfaite de plonger dans l’univers du cinéma britannique et de savourer toute la richesse de la langue anglaise. .
cinéma La Ferté Macé 61600 Orne Normandie +33 2 33 37 10 97
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English : Ciné british the criminals
L’événement Ciné british the criminals La Ferté Macé a été mis à jour le 2026-05-28 par Flers agglo
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