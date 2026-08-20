AGENDA · Annœullin
Ciné Café, Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin, Annœullin
jeudi 24 septembre 2026 · Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin · Annœullin
Informations pratiques
Ciné Café Jeudi 24 septembre, 14h30 Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-24T14:30:00+02:00 – 2026-09-24T16:00:00+02:00
Médiathèque François Mitterrand à Annoeullin Boulevard Léon Blum 59112 Annoeullin Annœullin 59112 Nord Hauts-de-France
Projection gratuite autour d’un café