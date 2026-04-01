Ciné-Club Ascenseur pour l’échafaud Cinéma Liberty Monsempron-Libos

Monsempron-Libos

Ciné-Club Ascenseur pour l’échafaud

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Les bénévoles du Liberty présentent la séance mensuelle du Ciné Club.

Ascenseur pour l’échafaud de Louis Malle (1958).

Petit déj offert et discussion en salle autour du film animée par les bénévoles. .

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

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English : Ciné-Club Ascenseur pour l’échafaud

L’événement Ciné-Club Ascenseur pour l’échafaud Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne