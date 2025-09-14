CINÉ-CLUB Conversation secrète Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte

CINÉ-CLUB Conversation secrète Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte vendredi 9 janvier 2026.

Cinéma Grand Ecran 3 place de verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 EUR

Début : 2026-01-09 18:00:00

fin : 2026-01-12

2026-01-09 2026-01-12

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

Film réalisé par Francis Ford Coppola avec Gene Hackman, John Cazale, Allen Garfield

Synopsis

Spécialiste de la filature, Harry Caul est engagé pour suivre un couple et enregistrer leur conversation. Une fois sa mission accomplie, Caul écoute la bande sonore. La banalité des propos le surprend. S’agit-il d’un code secret ? .

Cinéma Grand Ecran 3 place de verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 73 94

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

