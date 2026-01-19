Ciné-club en Baie Fermer Les Yeux Espace François Simon Carolles

Ciné-club en Baie Fermer Les Yeux

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Début : 2026-03-15 16:00:00

fin : 2026-03-15 19:30:00

2026-03-15

Film Espagnol de Victor Erice Fermer les yeux sortie en France en 2023, avec Manolo Solo Ana Torrent et José Coronado

Synopsis Julio Arenas, un acteur célèbre, disparaît pendant le tournage d’un film. Son corps n’est jamais retrouvé, et la police conclut à un accident. Vingt-deux ans plus tard, une émission de télévision consacre une soirée à cette affaire mystérieuse, et sollicite le témoignage du meilleur ami de Julio et réalisateur du film, Miguel Garay. En se rendant à Madrid, Miguel va replonger dans son passé… .

Espace François Simon 45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 35 27 38 95 enbaiecineclub@gmail.com

