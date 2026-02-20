Ciné-club il n’y a guère que la paix… surtout lorsque les femmes s’en mêlent Rue Louis Jouvet Vorey

Ciné-club il n’y a guère que la paix… surtout lorsque les femmes s’en mêlent

Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey Haute-Loire

Début : 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Le ciné-club de Vorey vous accueillera avec ce thème Il n’y a guère que la paix … surtout lorsque les femmes s’en mêlent.

Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cineclub.labarque@gmail.com

English :

The Vorey ciné-club welcomes you with this theme: There’s hardly anything but peace… especially when women get involved.

