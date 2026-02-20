Ciné-club il n’y a guère que la paix… surtout lorsque les femmes s’en mêlent Rue Louis Jouvet Vorey
Ciné-club il n’y a guère que la paix… surtout lorsque les femmes s’en mêlent Rue Louis Jouvet Vorey vendredi 6 mars 2026.
Ciné-club il n’y a guère que la paix… surtout lorsque les femmes s’en mêlent
Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06 18:30:00
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Le ciné-club de Vorey vous accueillera avec ce thème Il n’y a guère que la paix … surtout lorsque les femmes s’en mêlent.
.
Rue Louis Jouvet Embarcadère Vorey 43800 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes cineclub.labarque@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Vorey ciné-club welcomes you with this theme: There’s hardly anything but peace… especially when women get involved.
L’événement Ciné-club il n’y a guère que la paix… surtout lorsque les femmes s’en mêlent Vorey a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay