Ciné Club La Prisonnière du désert (VO) Cinéma du Val André Pléneuf-Val-André

Ciné Club La Prisonnière du désert (VO)

Cinéma du Val André 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-03 20:30:00

fin : 2026-03-03 22:30:00

Date(s) :

2026-03-03

Aventure, Western.

Dans le cadre du cycle Western , le Ciné Club du Val vous propose de visionner le film La Prisonnière du désert de John Ford. Séance commentée.

Texas 1868. La famille d’Aaron Edwards est décimée par une bande de Commanches qui attaquent son ranch et enlèvent ses deux fillettes. Ethan, le frère d’Aaron, découvre le drame et se lance sur les traces des ravisseurs avec deux autres compagnons.

Durée 1h56. Film en VO sous-titrée. .

Cinéma du Val André 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

