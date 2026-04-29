Film Cocorico 2 Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Pléneuf-Val-André

Film Cocorico 2

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06 17:30:00

fin : 2026-05-06 19:30:00

Date(s) :

2026-05-06

Comédie.

Après avoir découvert la vérité sur leurs origines, grâce à des tests ADN aux résultats pour le moins surprenants, les Bouvier-Sauvage et les Martin décident d’enterrer la hache de guerre, pour organiser le mariage de leurs enfants. Mais c’était sans compter sur un imprévu de taille un cousin de Frédéric a été retrouvé grâce aux tests… Révélant que les résultats étaient erronés. Les deux familles vont découvrir que leurs ancêtres n’ont pas fini de les surprendre !

Durée 1h32. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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English :

L’événement Film Cocorico 2 Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-04-27 par Pléneuf-Val-André Tourisme