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Ciné club Le Bon, la Brute et le Truand Cinéma Le Select Granville

jeudi 20 août 2026 · Cinéma Le Select · Granville

Ciné club Le Bon, la Brute et le Truand Cinéma Le Select Granville

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
vendredi 21 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cinéma Le Select
Adresse
7 Boulevard d'Hauteserve
Ville
50400 Granville
Département
Manche
Tarif

Granville

Ciné club Le Bon, la Brute et le Truand

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20 23:30:00

Date(s) :
2026-08-20

Dans le cadre de sa séance mensuelle, l’association Ciné-Corsaire propose à l’occasion des 60 ans du film, la diffusion de la version restaurée 4K du film Le Bon, la Brute et le Truand .
La séance sera suivie d’un temps d’échange autour d’un verre offert par l’association.   .

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 22 34 68 90  cinecorsaire@gmail.com

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English : Ciné club Le Bon, la Brute et le Truand

L’événement Ciné club Le Bon, la Brute et le Truand Granville a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Granville Terre et Mer

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