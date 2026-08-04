Ciné club Le Bon, la Brute et le Truand Cinéma Le Select Granville

Informations pratiques

Granville

Ciné club Le Bon, la Brute et le Truand

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:00:00

fin : 2026-08-20 23:30:00

Date(s) :

2026-08-20

Dans le cadre de sa séance mensuelle, l’association Ciné-Corsaire propose à l’occasion des 60 ans du film, la diffusion de la version restaurée 4K du film Le Bon, la Brute et le Truand .

La séance sera suivie d’un temps d’échange autour d’un verre offert par l’association. .

Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 22 34 68 90 cinecorsaire@gmail.com

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English : Ciné club Le Bon, la Brute et le Truand

L’événement Ciné club Le Bon, la Brute et le Truand Granville a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Granville Terre et Mer