Ciné club Le Bon, la Brute et le Truand Cinéma Le Select Granville
jeudi 20 août 2026 · Cinéma Le Select · Granville
Informations pratiques
Granville
Ciné club Le Bon, la Brute et le Truand
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:00:00
fin : 2026-08-20 23:30:00
Date(s) :
2026-08-20
Dans le cadre de sa séance mensuelle, l’association Ciné-Corsaire propose à l’occasion des 60 ans du film, la diffusion de la version restaurée 4K du film Le Bon, la Brute et le Truand .
La séance sera suivie d’un temps d’échange autour d’un verre offert par l’association. .
Cinéma Le Select 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 22 34 68 90 cinecorsaire@gmail.com
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English : Ciné club Le Bon, la Brute et le Truand
L’événement Ciné club Le Bon, la Brute et le Truand Granville a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Granville Terre et Mer
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