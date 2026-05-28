Atelier dessin peinture Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie Granville
Atelier dessin peinture Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie Granville mardi 4 août 2026.
Granville
Atelier dessin peinture
Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie 43 Rue des Juifs Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:30:00
fin : 2026-08-18 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18
Laisse libre cours à ta créativité et explore la couleur, les formes et les textures dans un atelier chaleureux et stimulant.
Durée 1h30 Matériel fourni
Un moment idéal pour découvrir la peinture tout en s’amusant. .
Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie 43 Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 78 67 30 emmanueldiceglie@orange.fr
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English : Atelier dessin peinture
L’événement Atelier dessin peinture Granville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer
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