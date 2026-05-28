Atelier dessin peinture Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie Granville

Granville

Atelier dessin peinture

Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie 43 Rue des Juifs Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 10:30:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18

Laisse libre cours à ta créativité et explore la couleur, les formes et les textures dans un atelier chaleureux et stimulant.

Durée 1h30 Matériel fourni

Un moment idéal pour découvrir la peinture tout en s’amusant. .

Atelier Galerie Emmanuel Di Ceglie 43 Rue des Juifs Granville 50400 Manche Normandie +33 6 41 78 67 30 emmanueldiceglie@orange.fr

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English : Atelier dessin peinture

L’événement Atelier dessin peinture Granville a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Granville Terre et Mer