CINÉ-CLUB Le faucon maltais Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte

Cinéma Grand Ecran 3 place de verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2026-02-11 18:00:00

fin : 2026-02-11

2026-02-11

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

1h 40min | Drame, Thriller

De John Huston | Par John Huston

Avec Humphrey Bogart, Mary Astor, Gladys George

Titre original The Maltese Falcon

Synopsis

Une bande de voyous est prête à tout pour s’emparer d’un faucon incrusté de bijoux, et le détective Sam Spade veut savoir pourquoi et qui endossera la responsabilité du meurtre de son partenaire. .

Cinéma Grand Ecran 3 place de verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 73 94

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

