CINÉ-CLUB Le faucon maltais Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte
CINÉ-CLUB Le faucon maltais Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte mercredi 11 février 2026.
CINÉ-CLUB Le faucon maltais
Cinéma Grand Ecran 3 place de verdun Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 18:00:00
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.
1h 40min | Drame, Thriller
De John Huston | Par John Huston
Avec Humphrey Bogart, Mary Astor, Gladys George
Titre original The Maltese Falcon
Synopsis
Une bande de voyous est prête à tout pour s’emparer d’un faucon incrusté de bijoux, et le détective Sam Spade veut savoir pourquoi et qui endossera la responsabilité du meurtre de son partenaire. .
Cinéma Grand Ecran 3 place de verdun Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 73 94
English :
Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.
German :
Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.
Italiano :
Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.
Espanol :
Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.
L’événement CINÉ-CLUB Le faucon maltais Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2025-09-14 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin