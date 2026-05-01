Ciné-Club Le salaire de la peur Cinéma Liberty Monsempron-Libos

Monsempron-Libos

Ciné-Club Le salaire de la peur

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos Lot-et-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:30:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Le salaire de la peur de Henri-Georges Clouzot (1953 2h30), avec Yves Montand, Charles Vanel, Peter van Eyck.

En Amérique Centrale, une compagnie pétrolière propose une grosse somme d’argent à qui acceptera de conduire deux camions chargés de nitroglycérine sur 500 kilomètres de pistes afin d’éteindre un incendie dans un puits de pétrole. Quatre aventuriers sont choisis et entament un voyage long et très dangereux…

Petit déjeuner offert et discussion en salle autour du film animée par les bénévoles. .

Cinéma Liberty 6 Rue de la Fraternité Monsempron-Libos 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 71 59 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-Club Le salaire de la peur

L’événement Ciné-Club Le salaire de la peur Monsempron-Libos a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Vallée du Lot et Garonne