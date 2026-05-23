Ciné-club L’envol ANCIZAN Ancizan

Ancizan

Ciné-club L’envol

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 20:30:00

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-05

Adaptation libre du roman Alye parusa d’Aleksandr Grin.

Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. Juliette ne cessera jamais de croire en la prophétie.

1h 45min | Drame, Historique, Romance

De Pietro Marcello | Par Pietro Marcello, Maurizio Braucci

Avec Juliette Jouan, Raphaël Thiéry, Noémie Lvovsky .

ANCIZAN 10 Rue de l’Arbizon Ancizan 65440 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 66 21 87 97 associationaura440@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free adaptation of the novel Alye parusa by Aleksandr Grin.

Somewhere in northern France, Juliette grows up alone with her father, Raphaël, a soldier who survived the First World War. Passionate about singing and music, the lonely young girl meets a magician one summer who promises that scarlet veils will one day take her far from her village. Juliette will never stop believing in the prophecy.

L’événement Ciné-club L’envol Ancizan a été mis à jour le 2026-05-23 par Pyrénées 2 Vallées|CDT65