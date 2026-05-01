Ciné-Club Rue des Carmes Pont-l’Abbé
Ciné-Club Rue des Carmes Pont-l’Abbé mardi 19 mai 2026.
Pont-l’Abbé
Ciné-Club
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Si vous êtes passionné de cinéma ? Vous aimez découvrir ou redécouvrir les grands classiques du cinéma ?
Rejoignez le ciné-club de la médiathèque Julien Gracq.
Gratuit Sur inscription .
Rue des Carmes Médiathèque Julien Gracq Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 2 98 82 31 88
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English : Ciné-Club
L’événement Ciné-Club Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Destination Pays Bigouden
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