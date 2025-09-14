CINÉ-CLUB Séduite et abandonnée Cinéma Grand Ecran Fontenay-le-Comte

CINÉ-CLUB Séduite et abandonnée

Cinéma Grand Ecran 3 place de verdun Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-09

Ciné club Saison 2025-2026. Tous les films sont projetés en Version Originale.

1h 55min | Comédie, Drame

De Pietro Germi | Par Pietro Germi, Agenore Incrocci

Avec Stefania Sandrelli, Saro Urzi, Aldo Puglisi

Synopsis

A la faveur de la sieste, dans un village de Sicile, Peppino « séduit » Agnese, la sœur de sa fiancée, qui tombe enceinte. Don Vincenzo, son père, rompt les fiançailles de Peppino avec Mathilde et veut qu’il épouse Agnese. Mais Peppino refuse, déclarant qu’elle est trop légère. Don Vincenzo veut le tuer… .

English :

Ciné club Season 2025-2026. All films are shown in Original Version.

German :

Ciné club Saison 2025-2026. Alle Filme werden in Originalversion gezeigt.

Italiano :

Ciné club Stagione 2025-2026. Tutti i film sono proiettati in versione originale.

Espanol :

Ciné club Temporada 2025-2026. Todas las películas se proyectan en Versión Original.

