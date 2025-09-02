CINE-CONCERT A L’ANCIENNE Carré Sam Boulogne-sur-Mer

CINE-CONCERT A L’ANCIENNE Carré Sam Boulogne-sur-Mer jeudi 8 janvier 2026.

CINE-CONCERT A L’ANCIENNE Jeudi 8 janvier 2026, 19h00 Carré Sam Pas-de-Calais

Tarifs plein 5€ / réduit 4€ – Apéritif & tapas offerts – Assis / placement libre – A partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-08T19:00:00 – 2026-01-08T20:00:00

Fin : 2026-01-08T19:00:00 – 2026-01-08T20:00:00

Avec Christine Szynczewki, pianiste, Fabrice Bouchez, percussionniste bruiteur et Thomas Fasquel, batteur et percussionniste.

Ce ciné-concert vous invite à vous replonger dans le cinéma muet du début du siècle dernier.

Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par les courts-métrages projetés et mis en musique par 3 musiciens qui donneront le ton et le rythme – bruitage, batterie et piano, le tout avec une bonne dose d’humour !

INFOS ET BILLETTERIE :

Billetterie en ligne

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Carré Sam Place d’Argentine 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« link »: « https://ville-boulogne-sur-mer.notre-billetterie.fr/billets?kld=2526 »}]

APERO-SPECTACLE // CINE-CONCERT