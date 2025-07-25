Ciné-Concert à l’Ancienne Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer

Ciné-Concert à l’Ancienne Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer jeudi 8 janvier 2026.

Ciné-Concert à l’Ancienne Saison Culturelle Carré Sam

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

Date(s) :

2026-01-08

APERO-SPECTACLE // CINE-CONCERT

– Avec Christine Szynczewki, pianiste, Fabrice Bouchez, percussionniste bruiteur et Thomas Fasquel, batteur et percussionniste.

Ce ciné-concert vous invite à vous replonger dans le cinéma muet du début du siècle dernier.

Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par les courts-métrages projetés et mis en musique par 3 musiciens qui donneront le ton et le rythme bruitage, batterie et piano, le tout avec une bonne dose d’humour !

RESERVATION CONSEILLEE A LA BOUTIQUE BILLETTERIE DU THEATRE MONSIGNY

Juillet et août ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

De septembre à juin Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h .

place d’Argentine Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 87 37 15

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Ciné-Concert à l’Ancienne Saison Culturelle Carré Sam Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-25 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale