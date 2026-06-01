Ciné-concert Alba Les maîtres fous Larceveau-Arros-Cibits
Ciné-concert Alba Les maîtres fous Larceveau-Arros-Cibits vendredi 19 juin 2026.
Larceveau-Arros-Cibits
Ciné-concert Alba Les maîtres fous
Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Les musiciens du groupe ALBA nous proposent un CINE-CONCERT à partir du film Les Maîtres fous de l’ethnographe cinéaste Jean Rouch. ALBA: Mattin Olzomendi (guitare), Peio Irigoien (guitare basse), Xalbat Borda (batterie), Amaiur Epher (gitarra), Allande Etxeberri (clarinette basse). .
Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 81 91
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English : Ciné-concert Alba Les maîtres fous
L’événement Ciné-concert Alba Les maîtres fous Larceveau-Arros-Cibits a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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