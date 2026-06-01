Larceveau-Arros-Cibits

Ciné-concert Alba Les maîtres fous

Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Les musiciens du groupe ALBA nous proposent un CINE-CONCERT à partir du film Les Maîtres fous de l’ethnographe cinéaste Jean Rouch. ALBA: Mattin Olzomendi (guitare), Peio Irigoien (guitare basse), Xalbat Borda (batterie), Amaiur Epher (gitarra), Allande Etxeberri (clarinette basse). .

Restaurant Espelettenia Larceveau-Arros-Cibits 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 81 91

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ciné-concert Alba Les maîtres fous

L’événement Ciné-concert Alba Les maîtres fous Larceveau-Arros-Cibits a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Pays Basque