Larceveau-Arros-Cibits

Conférence Révolution de notre temps

Restaurant Espelletenia Larceveau-Arros-Cibits Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Conférence en euskara sur le bilinguisme et les troubles du langage, le cas des enfants basques, par Ihintza Malharin Hirigoyen et Kattalin Bidart Cantero, animé par Ainize Madariaga Muthular. .

Restaurant Espelletenia Larceveau-Arros-Cibits 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 81 91 hotel-ostatu@espelletenia.eus

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English : Conférence Révolution de notre temps

L’événement Conférence Révolution de notre temps Larceveau-Arros-Cibits a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Pays Basque