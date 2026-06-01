Conférence Révolution de notre temps Larceveau-Arros-Cibits
Conférence Révolution de notre temps Larceveau-Arros-Cibits jeudi 18 juin 2026.
Larceveau-Arros-Cibits
Conférence Révolution de notre temps
Restaurant Espelletenia Larceveau-Arros-Cibits Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 19:00:00
fin : 2026-06-18
Date(s) :
2026-06-18
Conférence en euskara sur le bilinguisme et les troubles du langage, le cas des enfants basques, par Ihintza Malharin Hirigoyen et Kattalin Bidart Cantero, animé par Ainize Madariaga Muthular. .
Restaurant Espelletenia Larceveau-Arros-Cibits 64120 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 81 91 hotel-ostatu@espelletenia.eus
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English : Conférence Révolution de notre temps
L’événement Conférence Révolution de notre temps Larceveau-Arros-Cibits a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Pays Basque
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