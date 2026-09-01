Informations pratiques

Ciné Concert : « Auto-stop » du groupe Outcha Théâtre des tilleuls Chevaigné Samedi 17 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Venez découvrir l’univers original du groupe Outcha.

Composé de deux musiciens chanteurs accompagnés d’une bande son.

Le style est pop-rock-psyché avec des textes en français.

Le ciné-concert : « Auto-stop » vous plonge dans un récit original.

C’est l’histoire d’un envol vers des contrées inconnues où les rencontres façonnent la vie et forgent le caractère.

« Auto-stop » est un véritable road-movie.

Salle des Tilleuls à 20h30.

Entrée et participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-17T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-17T22:30:00.000+02:00

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Théâtre des tilleuls rue de la priouté, Chevaigné 35 Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine



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