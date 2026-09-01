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Ciné Concert : « Auto-stop » du groupe Outcha Théâtre des tilleuls Chevaigné

samedi 17 octobre 2026 · Théâtre des tilleuls · Chevaigné

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Théâtre des tilleuls
Adresse
rue de la priouté, Chevaigné 35
Ville
35250 Chevaigné
Département
Ille-et-Vilaine

Ciné Concert : « Auto-stop » du groupe Outcha Théâtre des tilleuls Chevaigné Samedi 17 octobre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Venez découvrir l’univers original du groupe Outcha.

Composé de deux musiciens chanteurs accompagnés d’une bande son.
Le style est pop-rock-psyché avec des textes en français.
Le ciné-concert : « Auto-stop » vous plonge dans un récit original.
C’est l’histoire d’un envol vers des contrées inconnues où les rencontres façonnent la vie et forgent le caractère.
« Auto-stop » est un véritable road-movie.

Salle des Tilleuls à 20h30.
Entrée et participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-10-17T22:30:00.000+02:00

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Théâtre des tilleuls rue de la priouté, Chevaigné 35 Chevaigné 35250 Ille-et-Vilaine


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