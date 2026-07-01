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Ciné-concert en plein air, La Bergerie, Saint-Privat-des-Vieux

mardi 25 août 2026 · La Bergerie · Saint-Privat-des-Vieux

Ciné-concert en plein air, La Bergerie, Saint-Privat-des-Vieux

Informations pratiques

Début
mardi 25 août 2026
Fin
mardi 25 août 2026
Lieu
La Bergerie
Adresse
Rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux
Ville
30340 Saint-Privat-des-Vieux
Département
Gard

Ciné-concert en plein air Mardi 25 août, 19h00 La Bergerie Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-25T19:00:00+02:00 – 2026-08-25T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-25T19:00:00+02:00 – 2026-08-25T23:00:00+02:00

La Bergerie Rue Jean Giono, 30340 Saint-Privat-des-Vieux Saint-Privat-des-Vieux 30340 Gard Occitanie
19h, concert du groupe Les Merlans Frits. 21h, projection de En Fanfare (comédie). Cinéma Film

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