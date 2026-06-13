Condette

Ciné Concert Lacenh and Charlie Chaplin

1 rue de la source Condette Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Parce qu’il n’y a pas d’âge pour apprécier la musique, découvrez une programmation pour petits et grands mélomanes, au programme

The Rink, 1916 De Charlie Chaplin (23 minutes)

The Night in the Show, 1916 De Charlie Chaplin (26 minutes)

Accompagnés de Lacenh Brass

Tout Pulic de 03 à 05 €

Sur réservation .

1 rue de la source Condette 62360 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 21 73 65

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English :

L’événement Ciné Concert Lacenh and Charlie Chaplin Condette a été mis à jour le 2026-06-13 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale