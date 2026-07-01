Ciné concert Ouville la Rivière Ouville-la-Rivière
mardi 14 juillet 2026 · Ouville-la-Rivière
Informations pratiques
Ouville-la-Rivière
Ciné concert Ouville la Rivière
Salle des fêtes Ouville-la-Rivière Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 21:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Venez assister à un ciné-concert gratuit à la salle des fêtes d’Ouville-la-Rivière le jour de la Fête nationale !
Restauration sur place. .
Salle des fêtes Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 05 99 mairie.ouvillelariviere@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné concert Ouville la Rivière
L’événement Ciné concert Ouville la Rivière Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux
À voir aussi à Ouville-la-Rivière (Seine-Maritime)
- Ouvrez vos oreilles ! Jardin de la Mairie Ouville-la-Rivière 29 juillet 2026
- Foire à tout Ouville-la-Rivière 2 août 2026
- Foire à tout Ouville-la-Rivière Ouville-la-Rivière 2 août 2026
- Lire avec les pâquerettes Rue du Général de Gaulle Ouville-la-Rivière 5 août 2026
- Relaxation Ouville-la-Rivière 13 août 2026