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AGENDA · Ouville-la-Rivière

Ciné concert Ouville la Rivière Ouville-la-Rivière

mardi 14 juillet 2026 · Ouville-la-Rivière

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
Salle des fêtes
Ville
76860 Ouville-la-Rivière
Département
Seine-Maritime
Tarif

Ouville-la-Rivière

Ciné concert Ouville la Rivière

Salle des fêtes Ouville-la-Rivière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 16:00:00
fin : 2026-07-14 21:00:00

Date(s) :
2026-07-14

Venez assister à un ciné-concert gratuit à la salle des fêtes d’Ouville-la-Rivière le jour de la Fête nationale !
Restauration sur place.   .

Salle des fêtes Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 05 99  mairie.ouvillelariviere@orange.fr

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English : Ciné concert Ouville la Rivière

L’événement Ciné concert Ouville la Rivière Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux

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