Informations pratiques

Ouville-la-Rivière

Ciné concert Ouville la Rivière

Salle des fêtes Ouville-la-Rivière Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14 16:00:00

fin : 2026-07-14 21:00:00

Date(s) :

2026-07-14

Venez assister à un ciné-concert gratuit à la salle des fêtes d’Ouville-la-Rivière le jour de la Fête nationale !

Restauration sur place. .

Salle des fêtes Ouville-la-Rivière 76860 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 83 05 99 mairie.ouvillelariviere@orange.fr

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English : Ciné concert Ouville la Rivière

L’événement Ciné concert Ouville la Rivière Ouville-la-Rivière a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme Terroir de Caux