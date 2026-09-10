Informations pratiques

Arès

Ciné-concert: retour de Flamme

espace Brémontier Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:15:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Pour sa rentrée le Ciné-Club du Bassin propose un ciné-concert exceptionnel avec au programme des films rarissimes, retrouvés et restaurés ! Un spectacle inclassable et magique dont on ressort émerveiller et surpris par des oeuvres d’un autre temps, naïves ou incroyablement modernes. Serge Bromberg accompagne les films muets au piano et présente chaque trouvaille de façon facétieuse et passionnante, à la manière d’un bonimenteur. Du rêve, du rire, de la magie pour faire le tour du monde et d’un siècle de cinéma…

Programmation et adhésion sur lecineclubdubassin.fr

Accès réservé aux membres du Ciné-Clubdu Bassin.

Lieu Espace Brémontier. .

espace Brémontier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@lecineclubdubassin.fr

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English : Ciné-concert: retour de Flamme

L’événement Ciné-concert: retour de Flamme Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès