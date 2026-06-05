Visite libre Éclats Fauves micro-folie Arès Arès

Arès

Visite libre Éclats Fauves

micro-folie Arès 13 Avenue de Bordeaux Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-02 10:00:00

fin : 2026-09-05 18:00:00

Date(s) :

2026-09-02 2026-09-05 2026-09-09 2026-09-16 2026-09-23 2026-09-30

Découvrez le fauvisme, mouvement explosif de 1905 où la couleur devient reine. Henri Matisse illumine, André Derain et Maurice de Vlaminck déchaînent des touches sauvages et vibrantes. Raoul Dufy et Kees van Dongen complètent ce choc chromatique, libérant l’art de la copie du réel. Embarquez pour un parcours vivant au coeur de cette révolution picturale !

Tout public Gratuit.

Lieu 13/15 avenue de Bordeaux, Micro- Folie d’Arès. .

micro-folie Arès 13 Avenue de Bordeaux Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 27 24 98 micro-folie@ville-ares.fr

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English : Visite libre Éclats Fauves

L’événement Visite libre Éclats Fauves Arès a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme d’Arès