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Bébé Zen Route du temple Arès

Bébé Zen Route du temple Arès

Bébé Zen Route du temple Arès mardi 28 juillet 2026.

Lieu
Route du temple
Adresse
Médiathèque
Ville
33740 Arès
Département
Gironde
Début
mardi 28 juillet 2026
Fin
mardi 28 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Tarif
Gratuit

Arès

Bébé Zen

Route du temple Médiathèque Arès Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 10:30:00
fin : 2026-07-28 11:30:00

Date(s) :
2026-07-28

Un doux moment de détente et de partage avec votre enfant comptines, histoires et jeux de mains.

Pour les enfants de 6 mois à 3 ans.
Inscription obligatoire.

Lieu médiathèque.   .

Route du temple Médiathèque Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 70 45 80 

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English : Bébé Zen

L’événement Bébé Zen Arès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arès

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