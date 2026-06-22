Arès

Séance signature par Jeanne Faivre d’arcier

7 Avenue de la Plage Arès Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Séance dédicace:

Le 28 juillet 2026 venez faire signer votre livre par Jeanne Faivre d’arcier .

Lieu Maison de presse, 7 Av. de la Plage, 33740 Arès .

7 Avenue de la Plage Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 03 02

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English : Séance signature par Jeanne Faivre d’arcier

L’événement Séance signature par Jeanne Faivre d’arcier Arès a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme d’Arès