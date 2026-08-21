CINÉ/CONFÉRENCE LES ALPES, AMBIANCE DES CIMES Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Palavas-les-Flots

CINÉ/CONFÉRENCE LES ALPES, AMBIANCE DES CIMES

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-04

fin : 2027-02-04

Date(s) :

2027-02-04

Altaïr vous invite à voyager au cœur du monde grâce à des ciné-conférences animées en direct par des réalisateurs voyageurs.

Découvrez cultures, peuples et territoires à travers des documentaires authentiques et des échanges privilégiés.

Gratuit

> L’hiver en montagne, la glisse et la grande odyssée

> La fabrication du Beaufort, de la traite à la vente

> Sculpture sur paille et foin de renommée internationale à Valloire

> La Nature avec Jean-Luc, naturaliste et photographe

> Le tour de France, vitrine touristique

> Les moutons de Thibault

> Le massif du Mont Blanc, la mère de glace et Chamonix

> La fête du 15 août à Bramans, entre tradition et modernité

> Le travail du bois avec un sculpteur et un tourneur

> L’escalade sur les falaises avec Jean-Luc et ses amis

Marie-Thérèse et Serge parcourent les routes du monde depuis de très nombreuses années. Ensemble, ils voyagent et aiment partager leurs expériences.

Ils privilégient toujours l’immersion, donnant du temps au temps . Lors de chacun de leurs voyages, Marie-Thérèse et Serge tissent leur toile avec des rencontres fortes et des découvertes en profondeur.

Une destination a mobilisé leur attention depuis plus de trois ans les Alpes françaises.

Amoureux de la lumière et passionnés par l’image et le son, ils se déplacent en camping-car ou en voiture pour découvrir cette région de montagneuse…

Altaïr Conférences propose des ciné-conférences de voyage présentées en direct par des réalisateurs-explorateurs passionnés. À travers des documentaires authentiques, réalisés au plus près des populations et des territoires, le public est invité à découvrir les richesses culturelles, humaines et naturelles du monde. Chaque projection est suivie d’un échange privilégié avec le réalisateur-conférencier, offrant un véritable moment de partage, de réflexion et d’ouverture sur d’autres horizons. Fidèle à la tradition de la ciné-conférence, Altaïr Conférences valorise la rencontre humaine, la transmission des connaissances et le regard singulier de voyageurs indépendants qui prennent le temps de s’immerger dans les pays qu’ils parcourent. Une expérience culturelle vivante et enrichissante pour tous les publics .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie altairconferences@gmail.com

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English : CINÉ/CONFÉRENCE LES ALPES, AMBIANCE DES CIMES

Alta%EFr invites you to journey to the heart of the world through live-streamed film talks hosted by traveling filmmakers.

Discover cultures, peoples, and regions through authentic documentaries and exclusive discussions.

Free

L’événement CINÉ/CONFÉRENCE LES ALPES, AMBIANCE DES CIMES Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 ADT34