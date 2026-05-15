Palavas-les-Flots

SPECTACLE HUMOUR ANTHONY JOUBERT À QUEL MOMENT ÇA A MERDÉ ?

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : 17 – 17 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

21h30

Spectacle humour Anthony Joubert À quel moment ça a merdé ?

Arènes El Cordobés

Tarifs de 17 à 20€

Infos http://www.arenesdepalavas.com/ ou 04 67 50 39 56

Après le carton de son spectacle Saison 2, Anthony revient avec ce nouveau spectacle.

Le titre en dit déjà long… A quel moment ça a merdé ! Qui n’a jamais prononcé cette phrase dans sa vie ?

Dans ce nouveau spectacle, Anthony nous aborde sa vie [notre vie] avec ses yeux d’adulescent.

Avec beaucoup d’humour, il vous embarque avec lui au travers de situations vécues et drôles de son adolescence sans téléphone portable et ses journées dans les vidéos clubs, en passant par l’enterrement de ses parents, les coulisses d’Incroyable Talents, mais aussi ses tournées avec les spectacles en Comité d’Entreprise et ses nuits au Formule 1…

Et pour vous, à quel moment ça a merdé ?

Spectacle coécrit avec Jérôme Barou .

Avenue de l’Abbé Brocardi Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 50 39 56

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English : SPECTACLE HUMOUR ANTHONY JOUBERT À QUEL MOMENT ÇA A MERDÉ ?

21h30

Anthony Joubert comedy show À quel moment ça a merdé?

L’événement SPECTACLE HUMOUR ANTHONY JOUBERT À QUEL MOMENT ÇA A MERDÉ ? Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 ADT34