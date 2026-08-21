CINÉ/CONFÉRENCE RÉUNION & MAURICE, LES ÎLES SŒURS Palavas-les-Flots

Informations pratiques

Palavas-les-Flots

CINÉ/CONFÉRENCE RÉUNION & MAURICE, LES ÎLES SŒURS

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-11

fin : 2027-03-11

Date(s) :

2027-03-11

Altaïr vous invite à voyager au cœur du monde grâce à des ciné-conférences animées en direct par des réalisateurs voyageurs.

Découvrez cultures, peuples et territoires à travers des documentaires authentiques et des échanges privilégiés.

Gratuit

> Un volcan dans l’océan: Piton de la Fournaise

> Une faune exceptionnelle à préserver baleines à bosse, tortues marines, cachalots

> La Musique traditionnelle de la population créole, Sega, Maloya)

> La culture du thé à Bois Chéri, Maurice

> L’art inspiré de son île, Saint Pierre, Reunion

> Cure-pipe, Maurice

> L’architecture, témoignage du passé, Eureka, Maurice

Réalisateur-caméraman et globe-trotter aguerri, au cours de sa carrière, Charles a réalisé de nombreux documentaires et séries télévisées qui l’ont amené dans plus de 60 pays dans le monde.

Aucune langue, croyance ou culture n’est une barrière pour celui qui est devenu expert dans l’art de sortir des sentiers battus. Le voyage est pour lui une formidable occasion d’aller à la rencontre de gens différents et étonnants ! Il ne compte plus ses voyages aux quatre coins de la planète,

et Charles aime raconter que le dépaysement est devenu pour lui, un mode de vie.

Mais par-dessus tout, il aime partager son amour du voyage et ne demande que l’occasion de partager sa dernière aventure documentaire.

Altaïr Conférences propose des ciné-conférences de voyage présentées en direct par des réalisateurs-explorateurs passionnés. À travers des documentaires authentiques, réalisés au plus près des populations et des territoires, le public est invité à découvrir les richesses culturelles, humaines et naturelles du monde. Chaque projection est suivie d’un échange privilégié avec le réalisateur-conférencier, offrant un véritable moment de partage, de réflexion et d’ouverture sur d’autres horizons. Fidèle à la tradition de la ciné-conférence, Altaïr Conférences valorise la rencontre humaine, la transmission des connaissances et le regard singulier de voyageurs indépendants qui prennent le temps de s’immerger dans les pays qu’ils parcourent. Une expérience culturelle vivante et enrichissante pour tous les publics .

16 Boulevard Maréchal Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie altairconferences@gmail.com

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English : CINÉ/CONFÉRENCE RÉUNION & MAURICE, LES ÎLES SŒURS

Alta%EFr invites you to journey to the heart of the world through live-streamed film talks hosted by traveling filmmakers.

Discover cultures, peoples, and regions through authentic documentaries and exclusive discussions.

Free

L’événement CINÉ/CONFÉRENCE RÉUNION & MAURICE, LES ÎLES SŒURS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-08-21 par 34 ADT34