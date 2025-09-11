Ciné conférence Villes sacrées, de Paris à Lhassa en courant au coeur des religions Morcenx-la-Nouvelle

Ciné conférence Villes sacrées, de Paris à Lhassa en courant au coeur des religions Morcenx-la-Nouvelle lundi 9 mars 2026.

Ciné conférence Villes sacrées, de Paris à Lhassa en courant au coeur des religions

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-09

fin : 2026-03-09

Date(s) :

2026-03-09

Villes Sacrées Une projection/rencontre de Jamel Balhi

« Après son Tour du Monde en courant, fabuleux périple planétaire, le coureur relie les grandes villes saintes du monde à raison d’étapes quotidiennes comprises entre 60 et 80 kilomètres, depuis le parvis de Notre-Dame de Paris jusqu’à Lhassa. »

« Après son Tour du Monde en courant, fabuleux périple planétaire, le coureur relie les grandes villes saintes du monde à raison d’étapes quotidiennes comprises entre 60 et 80 kilomètres, depuis le parvis de Notre-Dame de Paris jusqu’à Lhassa, ville sacrée des bouddhistes tibétains.

De la grotte de Bernadette Soubirous à Lourdes jusqu’à celle où naquit le patriarche Abraham en Mésopotamie, Jamel Balhi nous entraîne sur les hauteurs du Mont Moïse dans le désert du Sinaï. De Jérusalem, carrefour des monothéismes, nous poursuivons vers la Kaaba de La Mecque en Arabie Saoudite, parmi les fidèles venus des quatre coins du monde effectuer le pèlerinage dans la ville sainte des musulmans. »

Sources Altairconferences .

Cinéma Place Léo Bouyssou Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

English : Ciné conférence Villes sacrées, de Paris à Lhassa en courant au coeur des religions

Villes Sacrées A screening/meeting by Jamel Balhi

« After his fabulous round-the-world run, the runner connects the world?s great holy cities in daily stages of between 60 and 80 kilometers, from the forecourt of Notre-Dame de Paris to Lhasa

German : Ciné conférence Villes sacrées, de Paris à Lhassa en courant au coeur des religions

Heilige Städte Eine Vorführung und ein Treffen von Jamel Balhi

« Nach seiner fabelhaften Weltreise um die Welt verbindet der Läufer die großen heiligen Städte der Welt in Tagesetappen zwischen 60 und 80 Kilometern, vom Vorplatz von Notre Dame in Paris bis nach Lhasa. »

Italiano :

Villes Sacrées Una proiezione/incontro di Jamel Balhi

« Dopo il suo favoloso giro del mondo, il corridore collega le grandi città sante del mondo in tappe giornaliere tra i 60 e gli 80 chilometri, dal piazzale di Notre-Dame de Paris a Lhasa »

Espanol : Ciné conférence Villes sacrées, de Paris à Lhassa en courant au coeur des religions

Villes Sacrées Una proyección/encuentro de Jamel Balhi

« Tras su fabulosa vuelta al mundo, el corredor une las grandes ciudades santas del mundo en etapas diarias de entre 60 y 80 kilómetros, desde la explanada de Notre-Dame de París hasta Lhasa »

L’événement Ciné conférence Villes sacrées, de Paris à Lhassa en courant au coeur des religions Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Morcenx