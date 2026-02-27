Vide-grenier du Festirues

Place Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle Landes

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Toute cette journée, vous pourrez profiter du vide-grenier pour chiner et aussi du Festirues, festival des arts de la rue. Tous les spectacles sont gratuits ! 3€ le mètre.

Bulletin téléchargeable ou sur demande à l’Office de Tourisme

Toute cette journée, profitez du vide-grenier pour chiner et des spectacles gratuits du traditionnel Festirues , festival des arts de la rue.

Tous les spectacles sont gratuits !

Vous souhaitez participer au vide-grenier ? Rien de plus simple 3€ le mètre

Fiche d’inscription et règlement signés sont à retourner à l’Office de tourisme avec votre règlement Office de tourisme du Pays Morcenais 4, place Jean Moulin BP66, 40110 Morcenx-La-Nouvelle

Bulletin téléchargeable ou sur demande à l’Office de Tourisme .

Place Aristide Briand Morcenx-la-Nouvelle 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 79 50

English : Vide-grenier du Festirues

All day long, you’ll be able to enjoy not only the garage sale and flea market, but also the Festirues street arts festival. All shows are free!

L’événement Vide-grenier du Festirues Morcenx-la-Nouvelle a été mis à jour le 2026-02-25 par OT Morcenx