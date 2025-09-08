Ciné Culte La Chevauchée fantastique BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Ciné Culte La Chevauchée fantastique

2026-02-17 20:30:00

2026-02-17

Séance proposée par l’association Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

La Chevauchée fantastique John Ford 1939, États-Unis. Choix #3 des adhérents !

Synopsis

Neuf passagers montent à bord d’une diligence qui doit traverser un territoire dangereux, menacé par les attaques indiennes. Parmi eux, un hors-la-loi, une prostituée, un médecin alcoolique et une femme enceinte. Le voyage devient un huis clos mouvementé où se révèlent tensions sociales, courage et solidarité.

Pourquoi c’est culte ?

Film fondateur du western moderne, La Chevauchée fantastique a imposé John Ford comme maître du genre et révélé John Wayne en star. Œuvre magistrale, à la fois aventure spectaculaire et radiographie sociale de l’Amérique, il demeure une référence incontournable du cinéma classique hollywoodien

La séance sera précédée d’une présentation du film et suivie d’une discussion entre spectateurs.

Tarif adhérent 4 euros

Plein tarif 6,50 euros

Étudiants, chômeurs et seniors 5,50 euros (tous les jours)

Moins de 15 ans 4 euros

Comment adhérer au Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre ?

– via notre page HelloAsso

– en nous envoyant un message sur notre adresse mail cine-cultebb@laposte.net

– au cinéma Le Maintenon les soirs de séance, en amont de la billetterie entre 20h à 20h30 (par chèque ou espèces).

Le tarif d’adhésion annuelle est de 5€. Votre adhésion vous permettra de bénéficier d’un tarif préférentiel de 4€ pour chaque séance (au lieu de 6,5€) et de soutenir les frais de fonctionnement de l’association (assurance, gestion bancaire et communication). .

65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Presented by the association Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

The Fantastic Ride? John Ford ? 1939, USA. Members’ choice #3!

Synopsis

Nine passengers board a stagecoach bound for dangerous territory threatened by Indian attacks. Among them are an outlaw, a prostitute, an alcoholic doctor and a pregnant woman. The journey becomes an eventful huis clos, revealing social tensions, courage and solidarity.

Why is it a cult film?

The founding film of the modern Western, The Fantastic Ride established John Ford as the master of the genre and revealed John Wayne as a star. A masterful work, part spectacular adventure and part social portrait of America, it remains an essential reference in classic Hollywood cinema

The screening will be preceded by a presentation of the film and followed by an audience discussion.

German :

Diese Veranstaltung wird von der Vereinigung Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre angeboten.

The Fantastic Ride ? John Ford ? 1939, Vereinigte Staaten. Wahl #3 der Mitglieder!

Synopsis:

Neun Passagiere besteigen eine Postkutsche, die durch ein gefährliches Gebiet fahren muss, das von Indianerangriffen bedroht ist. Unter ihnen befinden sich ein Gesetzloser, eine Prostituierte, ein alkoholkranker Arzt und eine schwangere Frau. Die Reise wird zu einer turbulenten Reise hinter verschlossenen Türen, auf der sich soziale Spannungen, Mut und Solidarität offenbaren.

Warum ist er Kult?

Der Film, der den modernen Western begründete, machte John Ford zum Meister des Genres und John Wayne zum Star. Das meisterhafte Werk, das sowohl ein spektakuläres Abenteuer als auch eine soziale Radiographie Amerikas ist, bleibt eine unumgängliche Referenz des klassischen Hollywood-Kinos

Vor der Vorstellung wird der Film vorgestellt, danach gibt es eine Diskussion mit den Zuschauern.

Italiano :

Offerta dall’associazione Ciné Culte di Bagnères-de-Bigorre.

La cavalcata fantastica? John Ford ? 1939, Stati Uniti. Scelta dei soci #3!

Sinossi:

Nove passeggeri salgono su una diligenza che deve attraversare un territorio pericoloso e minacciato da attacchi indiani. Tra loro ci sono un fuorilegge, una prostituta, un medico alcolizzato e una donna incinta. Il viaggio si trasforma in un turbolento huis clos in cui si rivelano tensioni sociali, coraggio e solidarietà.

Perché è un film di culto?

Film fondatore del western moderno, La fantastica cavalcata ha consacrato John Ford come maestro del genere e ha reso John Wayne una star. Capolavoro che è allo stesso tempo un’avventura spettacolare e un ritratto sociale dell’America, rimane un riferimento essenziale del cinema classico di Hollywood

La proiezione sarà preceduta da una presentazione del film e seguita da un dibattito con il pubblico.

Espanol :

Ofrecida por la asociación Ciné Culte de Bagnères-de-Bigorre.

¿ El viaje fantástico ? John Ford ? 1939, Estados Unidos. ¡Elección de los socios nº 3!

Sinopsis:

Nueve pasajeros suben a bordo de una diligencia que tiene que atravesar un peligroso territorio amenazado por los ataques de los indios. Entre ellos hay un forajido, una prostituta, un médico alcohólico y una mujer embarazada. El viaje se convierte en un turbulento huis clos donde se ponen de manifiesto las tensiones sociales, el valor y la solidaridad.

¿Por qué es una película de culto?

Película fundadora del western moderno, La cabalgata fantástica consagró a John Ford como maestro del género e hizo de John Wayne una estrella. Obra maestra que es a la vez una aventura espectacular y un retrato social de América, sigue siendo una referencia imprescindible del cine clásico de Hollywood

La proyección irá precedida de una presentación de la película y seguida de un debate con el público.

