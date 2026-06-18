Ciné Cyclo La Ruche éclectique Martigny-les-Bains
Ciné Cyclo La Ruche éclectique Martigny-les-Bains vendredi 10 juillet 2026.
Martigny-les-Bains
Ciné Cyclo
La Ruche éclectique 18 rue de Dompierre Martigny-les-Bains Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10 23:30:00
Date(s) :
2026-07-10
Venez découvrir des projections de courts métrage en vélo-dynamo !
Un événement insolite dans des lieux conviviaux et ressourçant.
Possibilité de manger sur place à partir de 19h30, sur réservation
Animation gratuite, proposée par le guichet mobilité de la Communauté de Communes des VSCO.Tout public
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La Ruche éclectique 18 rue de Dompierre Martigny-les-Bains 88320 Vosges Grand Est +33 6 84 43 11 58
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English :
Come discover screenings of short films powered by a bicycle dynamo!
A unique event in welcoming and rejuvenating venues.
Dinner is available on site starting at 7:30 p.m., by reservation.
Free event, presented by the Mobility Office of the VSCO Community of Communes.
L’événement Ciné Cyclo Martigny-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par VOSGES TOURISME