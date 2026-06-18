Ciné Cyclo La Ruche éclectique Martigny-les-Bains

Martigny-les-Bains

Ciné Cyclo

La Ruche éclectique 18 rue de Dompierre Martigny-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10 23:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Venez découvrir des projections de courts métrage en vélo-dynamo !

Un événement insolite dans des lieux conviviaux et ressourçant.

Possibilité de manger sur place à partir de 19h30, sur réservation

Animation gratuite, proposée par le guichet mobilité de la Communauté de Communes des VSCO.Tout public

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La Ruche éclectique 18 rue de Dompierre Martigny-les-Bains 88320 Vosges Grand Est +33 6 84 43 11 58

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English :

Come discover screenings of short films powered by a bicycle dynamo!

A unique event in welcoming and rejuvenating venues.

Dinner is available on site starting at 7:30 p.m., by reservation.

Free event, presented by the Mobility Office of the VSCO Community of Communes.

L’événement Ciné Cyclo Martigny-les-Bains a été mis à jour le 2026-06-18 par VOSGES TOURISME