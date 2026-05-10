Ciné Danse Théâtre Silvia Monfort Saint-Brice-sous-Forêt Samedi 20 juin, 20h30 Payant 12 €, Gratuit – 12 ans

Un Voyage Chorégraphique sur les ailes de la Danse au Cinéma

La Danse et le Cinéma, c’est une longue histoire. Romances, Aventures, Comédies Musicales, Fantastique, Personnages et Musiques emblématiques… autant de sources d’inspiration, de rêve et d’évasion.

La Compagnie Clin d’Oeil vous propose sa toute dernière Création, mêlant Danses, Chansons, Numéros Visuels, Danses de Salon… pour un Voyage Chorégraphique haut en couleurs et riche en émotions.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-20T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-20T22:30:00.000+02:00

1

https://www.helloasso.com/associations/association-clin-d-oeil/evenements/cine-danse

Théâtre Silvia Monfort 20, rue Pierre Salvi Saint-Brice Saint-Brice-sous-Forêt 95350 Val-d’Oise



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

