Ciné Danse, Théâtre Silvia Monfort, Saint-Brice-sous-Forêt

Ciné Danse Samedi 20 juin, 20h30 Théâtre Silvia Monfort Val-d’Oise

Payant 12 €, Gratuit – 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-20T20:30:00+02:00 – 2026-06-20T22:30:00+02:00

La Danse et le Cinéma, c’est une longue histoire. Romances, Aventures, Comédies Musicales, Fantastique, Personnages et Musiques emblématiques… autant de sources d’inspiration, de rêve et d’évasion.

La Compagnie Clin d’Oeil vous propose sa toute dernière Création, mêlant Danses, Chansons, Numéros Visuels, Danses de Salon… pour un Voyage Chorégraphique haut en couleurs et riche en émotions.

Théâtre Silvia Monfort 20, rue Pierre Salvi Saint-Brice Saint-Brice-sous-Forêt 95350 Val-d’Oise Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/association-clin-d-oeil/evenements/cine-danse »}]

Un Voyage Chorégraphique sur les ailes de la Danse au Cinéma spectacle danse

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