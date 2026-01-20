Ciné de la Baie The Apprentice Salle municipale des Fêtes Plougasnou

Ciné de la Baie The Apprentice

Salle municipale des Fêtes 37 Rue de Primel Plougasnou Finistère

Début : 2026-04-12 17:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-12

L’association Ciné de la Baie vous propose la projection du film The Apprentice de Ali Abbasi.

Synopsis

Véritable plongée dans les arcanes de l’empire américain, The Apprentice retrace l’ascension vers le pouvoir du jeune Donald Trump grâce à un pacte faustien avec l’avocat conservateur et entremetteur politique Roy Cohn. .

