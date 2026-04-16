Frontignan

CINÉ-DÉBAT ALLAH N’EST PAS OBLIGÉ

14 quai Voltaire Frontignan Hérault

Tarif : 7.5 – 7.5 – 7.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Ciné-Débat en partenariat avec Amnesty International. Film d’animation Allah n’est pas obligé . Apéro Discut avec la co-scénariste à 20h, projection du Film Allah n’est pas obligé à 20h45 Débat animé par Amnesty International et la co-scénariste

Ciné-Débat en partenariat avec Amnesty InternationalFilm d’animation Allah n’est pas obligé SynopsisBirahima, orphelin guinéen d’une dizaine d’années, raconte avec ironie comment il est précipité dans la guerre en tentant de rejoindre sa tante au Libéria. Yacouba, un homme douteux, le convainc de devenir enfant soldat, tandis qu’il devient grigriman et féticheur parmi les combattants. Baladé entre les factions ennemies, Birahima grandit en accéléré et apprend à se méfier des histoires qu’on lui raconte.Apéro Discut avec la co-scénariste à 20hProjection du Film Allah n’est pas obligé à 20h45Débat animé par Amnesty International et la co-scénaristeTTT TéléramaToujours à la bonne distance, dans un impressionnant mélange de récit initiatique et de documentaire, richement sourcé, chiffré, détaillé, et intelligemment mis en scène.**** Première**** Le Figaro .

14 quai Voltaire Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 4 99 57 25 48

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English :

Ciné-Débat in partnership with Amnesty International. Animated film Allah n?est pas obligé . Apéro Discut with the co-writer at 8pm, screening of the film Allah n?est pas obligé at 8:45pm Debate moderated by Amnesty International and the co-writer

L’événement CINÉ-DÉBAT ALLAH N’EST PAS OBLIGÉ Frontignan a été mis à jour le 2026-04-14 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE