Ciné-débat Avez-vous peur du noir ? Place Jean Jaurès Revin

Informations pratiques

Revin

Ciné-débat Avez-vous peur du noir ?

Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

Rendez-vous à l’espace Jean Vilar de Revin. Le ciné-débat se déroulera de 18h30 à 20h30. GRATUIT.Réservation obligatoire auprès du Parc Naturel Régional des Ardennes au 03 24 42 90 57

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Place Jean Jaurès Espace Jean Vilar Revin 08500 Ardennes Grand Est +33 3 24 42 90 57

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English :

Join us at the Espace Jean Vilar in Revin. The film screening and discussion will take place from 6:30 p.m. to 8:30 p.m. FREE. Reservations are required; please contact the Ardennes Regional Nature Park at 03 24 42 90 57.

L’événement Ciné-débat Avez-vous peur du noir ? Revin a été mis à jour le 2026-07-20 par Ardennes Tourisme