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Ciné-Débat Discutons L’IA Le Mix Mourenx

Ciné-Débat Discutons L’IA Le Mix Mourenx

Ciné-Débat Discutons L’IA Le Mix Mourenx vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Le Mix

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Mourenx

Ciné-Débat Discutons L’IA

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

À l’heure où les intelligences artificielles parlent et se personnifient dans des agents virtuels indiscernables des humains, quelles interrogations pouvons-nous avoir ? L’IA a-t-elle
une conscience ?
Par Paul Gay, IAPAU.   .

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71  lacazeauxsottises@gmail.com

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English : Ciné-Débat Discutons L’IA

L’événement Ciné-Débat Discutons L’IA Mourenx a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn

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