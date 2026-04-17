Ciné-Débat Discutons L’IA Le Mix Mourenx

Mourenx

Ciné-Débat Discutons L’IA

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

À l’heure où les intelligences artificielles parlent et se personnifient dans des agents virtuels indiscernables des humains, quelles interrogations pouvons-nous avoir ? L’IA a-t-elle

une conscience ?

Par Paul Gay, IAPAU. .

Le Mix 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 68 71 lacazeauxsottises@gmail.com

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English : Ciné-Débat Discutons L’IA

L’événement Ciné-Débat Discutons L’IA Mourenx a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Coeur de Béarn