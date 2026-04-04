Atelier Robot Maqueen Lacq Odyssée Mourenx

Mourenx

Atelier Robot Maqueen

Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

Découvre la programmation, la robotique et apprends à diriger le robot Maqueen pour lui faire accomplir des missions sur Mars ! .

Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Atelier Robot Maqueen

L’événement Atelier Robot Maqueen Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn