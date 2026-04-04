Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier Robot Maqueen Lacq Odyssée Mourenx

Atelier Robot Maqueen Lacq Odyssée Mourenx

Atelier Robot Maqueen Lacq Odyssée Mourenx mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Lacq Odyssée

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-05-27T14:00:00

Fin : 2026-05-27T

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mourenx

Atelier Robot Maqueen

Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 14:00:00
fin : 2026-05-27

Date(s) :
2026-05-27

Découvre la programmation, la robotique et apprends à diriger le robot Maqueen pour lui faire accomplir des missions sur Mars !   .

Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Robot Maqueen

L’événement Atelier Robot Maqueen Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Mourenx (Pyrénées-Atlantiques)