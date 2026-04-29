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Balade Vélos adaptés EPHAD Les Pionniers Mourenx

Balade Vélos adaptés EPHAD Les Pionniers Mourenx

Balade Vélos adaptés EPHAD Les Pionniers Mourenx mardi 12 mai 2026.

Lieu : EPHAD Les Pionniers

Adresse : 4 rue Gaston de Foix

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mardi 12 mai 2026

Fin : mardi 12 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Mourenx

Balade Vélos adaptés

EPHAD Les Pionniers 4 rue Gaston de Foix Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 14:00:00
fin : 2026-05-12 17:00:00

Date(s) :
2026-05-12

Dans le cadre de Mai à vélo .
Enfourchez votre vélo pour une balade solidaire avec les bénéficiaires des structures sur les routes de Mourenx.
Matériel requis vélo, casque et gilet haute visibilité à fournir.
Tout public.   .

EPHAD Les Pionniers 4 rue Gaston de Foix Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 39 86 65 

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English : Balade Vélos adaptés

L’événement Balade Vélos adaptés Mourenx a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Béarn

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