Balade Vélos adaptés EPHAD Les Pionniers Mourenx

Mourenx

Balade Vélos adaptés

EPHAD Les Pionniers 4 rue Gaston de Foix Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 14:00:00

fin : 2026-05-12 17:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Dans le cadre de Mai à vélo .

Enfourchez votre vélo pour une balade solidaire avec les bénéficiaires des structures sur les routes de Mourenx.

Matériel requis vélo, casque et gilet haute visibilité à fournir.

Tout public. .

EPHAD Les Pionniers 4 rue Gaston de Foix Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 39 86 65

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English : Balade Vélos adaptés

L’événement Balade Vélos adaptés Mourenx a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Coeur de Béarn