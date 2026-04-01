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Atelier Fabrique un photophore Lacq Odyssée Mourenx

Atelier Fabrique un photophore Lacq Odyssée Mourenx

Atelier Fabrique un photophore Lacq Odyssée Mourenx mercredi 29 avril 2026.

Lieu : Lacq Odyssée

Adresse : 2 avenue Charles Moureu

Ville : 64150 Mourenx

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-29T13:30:00

Fin : 2026-04-29T15:00:00

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Mourenx

Atelier Fabrique un photophore

Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-29 13:30:00
fin : 2026-04-29 15:00:00

Date(s) :
2026-04-29

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Lacq Odyssée 2 avenue Charles Moureu Mourenx 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 58 85 

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English : Atelier Fabrique un photophore

L’événement Atelier Fabrique un photophore Mourenx a été mis à jour le 2026-04-04 par OT Coeur de Béarn

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