Ciné-débat > Festival Hors cadres Météors Salle des fêtes Pontorson
Ciné-débat > Festival Hors cadres Météors Salle des fêtes Pontorson lundi 1 juin 2026.
Pontorson
Ciné-débat > Festival Hors cadres Météors
Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 20:30:00
fin : 2026-06-01 22:30:00
Date(s) :
2026-06-01
Projection suivie d’un échange avec les services du centre d’addictologie de la Baie.
Diagonale du vide. 3 amis inséparables. Tony est devenu le roi du BTP, Mika et Dan les rois de rien du tout. Ils ont beaucoup de rêves et peu de chance. Après un nouveau plan raté, Mika et Dan doivent se sauver d’ici. Est-ce le début d’une nouvelle vie ou la fin de tout ? .
Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Ciné-débat > Festival Hors cadres Météors
L’événement Ciné-débat > Festival Hors cadres Météors Pontorson a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Pontorson (Manche)
- Concert Si on chantait Prêche de Pontorson Pontorson 10 mai 2026
- Exposition d’art Les matières enchantées Prêche Pontorson 11 mai 2026
- Ancien Prêche Pontorson 31 mai 2026
- Semi-marathon Courir en baie Pontorson 31 mai 2026
- Ancien Prêche Pontorson 31 mai 2026