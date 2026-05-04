Ciné-débat > Festival Hors cadres Météors Salle des fêtes Pontorson

Pontorson

Ciné-débat > Festival Hors cadres Météors

Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 20:30:00

fin : 2026-06-01 22:30:00

Date(s) :

2026-06-01

Projection suivie d’un échange avec les services du centre d’addictologie de la Baie.

Diagonale du vide. 3 amis inséparables. Tony est devenu le roi du BTP, Mika et Dan les rois de rien du tout. Ils ont beaucoup de rêves et peu de chance. Après un nouveau plan raté, Mika et Dan doivent se sauver d’ici. Est-ce le début d’une nouvelle vie ou la fin de tout ? .

Salle des fêtes 2 place de l’hôtel de ville Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

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English : Ciné-débat > Festival Hors cadres Météors

L’événement Ciné-débat > Festival Hors cadres Météors Pontorson a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts