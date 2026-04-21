Spectacle des ateliers théâtre de l’OCAC Salle communale Pontorson

Pontorson

Spectacle des ateliers théâtre de l’OCAC

Salle communale Route de Pontorson Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 20:00:00

fin : 2026-06-03 21:30:00

Date(s) :

2026-06-03

Découvrez le spectacle des ateliers théâtre, enfants et adolescents, de l’ OCAC et partagez un moment de détente et de convivialité. Ouvert à tous. .

Salle communale Route de Pontorson Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

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English : Spectacle des ateliers théâtre de l’OCAC

L’événement Spectacle des ateliers théâtre de l’OCAC Pontorson a été mis à jour le 2026-04-21 par OT MSM Normandie BIT Genêts