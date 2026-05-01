Rencontre-dédicace avec Loïc Finaz Ligne de Foi Ardevon Pontorson

Pontorson

Rencontre-dédicace avec Loïc Finaz Ligne de Foi

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 18:00:00

fin : 2026-05-18 19:30:00

Date(s) :

2026-05-18

Nous ressentons tous la présence du sacré face à la mer. On ne peut imaginer une navigation sans une liturgie, qu’elle soit profane ou religieuse.

Dans ce récit, Loïc Finaz mêle poésie et religion la technique et les procédures ne suffisent pas pour appréhender l’aventure maritime. Officier de marine, il relate les moments où le marin est confronté au Divin et à la question religieuse. Comment réagit-il lorsqu’il doit porter la mort par le feu, ou lorsqu’il ne doit pas faire de mal à son prochain ?

La ligne de foi évoque à la fois le cap suivi par un navire et le credo selon lequel chacun se positionne un jour, entre croyance et doute. À travers ces expériences, Loïc Finaz explore la force intérieure nécessaire pour affronter l’inconnu, la solitude et l’immensité de l’océan où chaque décision résonne avec des implications morales et spirituelles.

Philippe Bertin, journaliste, qui animera cette rencontre, en profitera pour questionner Loic Finaz, vice-amiral, spécialiste de la traque des sous-marins et ancien directeur de l’école de guerre, sur le contexte géopolitique des différents conflits qui secouent le monde actuellement.

Loïc Finaz, poète, romancier, et officier de marine, est notamment l’auteur d’Échouage (La Table ronde) et de La Liberté de commandement (Équateurs). .

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 61 14 23 39 cdetonquedec.fondationmsm@gmail.com

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English : Rencontre-dédicace avec Loïc Finaz Ligne de Foi

L’événement Rencontre-dédicace avec Loïc Finaz Ligne de Foi Pontorson a été mis à jour le 2026-05-04 par OT MSM Normandie BIT Genêts