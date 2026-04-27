Exposition d’art Les matières enchantées Prêche Pontorson

Pontorson

Exposition d’art Les matières enchantées

Prêche 7 rue du prêche Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-11 10:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-11

L’exposition réunit huit artistes aux univers et techniques variés, mêlant peinture, sculpture, collage et créations inspirées de différents savoir-faire.

Une semaine pour découvrir des œuvres vivantes, surprenantes et inspirantes.

Une exposition riche et plurielle, où chaque œuvre raconte une manière unique de créer. .

Prêche 7 rue du prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 83 06 05 36 prechepontorson@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition d’art Les matières enchantées

L’événement Exposition d’art Les matières enchantées Pontorson a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts