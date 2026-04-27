Exposition d’art Les matières enchantées Prêche Pontorson
Exposition d’art Les matières enchantées Prêche Pontorson lundi 11 mai 2026.
Pontorson
Exposition d’art Les matières enchantées
Prêche 7 rue du prêche Pontorson Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-05-11 10:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-11
L’exposition réunit huit artistes aux univers et techniques variés, mêlant peinture, sculpture, collage et créations inspirées de différents savoir-faire.
Une semaine pour découvrir des œuvres vivantes, surprenantes et inspirantes.
Une exposition riche et plurielle, où chaque œuvre raconte une manière unique de créer. .
Prêche 7 rue du prêche Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 83 06 05 36 prechepontorson@gmail.com
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English : Exposition d’art Les matières enchantées
L’événement Exposition d’art Les matières enchantées Pontorson a été mis à jour le 2026-04-27 par OT MSM Normandie BIT Genêts
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