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Ciné-débat La nouvelle aventure mobile Cinéma de Penthièvre Lamballe-Armor

jeudi 17 septembre 2026 · Cinéma de Penthièvre · Lamballe-Armor

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Cinéma de Penthièvre
Adresse
16 Rue de Bouin
Ville
22400 Lamballe-Armor
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Lamballe-Armor

Ciné-débat La nouvelle aventure mobile

Cinéma de Penthièvre 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 20:00:00
fin : 2026-09-17

Date(s) :
2026-09-17

Vélis, urbaners, weez… Explorons des solutions innovantes qui peuvent répondre aux enjeux de mobilité en milieu rural.
Ce film de Jérôme Zindy nous fait découvrir une nouvelle famille de véhicules (les véhicules intermédiaires), à mi-chemin entre la voiture classique et le vélo, et la façon dont ils facilitent la vie de leurs utilisateurs.
> Projection suivie d’un débat avec des intervenants qui parleront du retour d’expérience d’une commune bretonne.   .

Cinéma de Penthièvre 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 00 30 

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English :

L’événement Ciné-débat La nouvelle aventure mobile Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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