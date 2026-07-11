Ciné-débat La nouvelle aventure mobile Cinéma de Penthièvre Lamballe-Armor

Informations pratiques

Lamballe-Armor

Ciné-débat La nouvelle aventure mobile

Cinéma de Penthièvre 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 20:00:00

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Vélis, urbaners, weez… Explorons des solutions innovantes qui peuvent répondre aux enjeux de mobilité en milieu rural.

Ce film de Jérôme Zindy nous fait découvrir une nouvelle famille de véhicules (les véhicules intermédiaires), à mi-chemin entre la voiture classique et le vélo, et la façon dont ils facilitent la vie de leurs utilisateurs.

> Projection suivie d’un débat avec des intervenants qui parleront du retour d’expérience d’une commune bretonne. .

Cinéma de Penthièvre 16 Rue de Bouin Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 00 30

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English :

L’événement Ciné-débat La nouvelle aventure mobile Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor