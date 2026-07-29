AGENDA · Lamballe-Armor
Don du sang Salle municipale Pierre Lanoe Lamballe-Armor
mercredi 26 août 2026 · Salle municipale Pierre Lanoe · Lamballe-Armor
Informations pratiques
Lamballe-Armor
Don du sang
Salle municipale Pierre Lanoe 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 12:00:00
fin : 2026-08-26 16:30:00
Date(s) :
2026-08-26
Avec la participation de l’association pour le don du sang bénévole .
Salle municipale Pierre Lanoe 6 Rue Mouëxigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 23 22 53 97
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English :
L’événement Don du sang Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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